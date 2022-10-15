Eksi 300 kotunda 15 kişiden biriydi! Bartın'daki maden kazasından kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı

Bartın'daki maden kazasında eksi 300 kotunda olan kişilerden olan Aydın Kalaycı, yaşadığı anları anlattı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Dün saat 18.15 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamasına göre olayda 28 kişi hayatını kaybederken maden kazasından kurtulan 14 yıllık maden işçisi Aydın Kalaycı, yaşadıklarını anlattı.

Eksi 300 kotunda 15 kişiden biriydi! Bartın'daki maden kazasından kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı

"DÜNYA KARARDI"

Kalaycı, eksi 300 kotunda 15 kişiden tek kendisinin sağ çıktığını söyledi. Kaza sonrası madenden çıkan ilk kişilerden biri olduğunu ifade eden Kalaycı, "Son iki dakikayla kurtuldum. Çok üzgünüm. Arkadaşlarımız şehit oldular. 4-12 vardiyasında çalışıyordum. Ocaktaydım. Olay mahallindeydim. Bir dakikayla da olabilir. Beş adımla da olabilir. Beş adım önünüzde metan da olabilir. Dünya karardı." dedi.

Eksi 300 kotunda 15 kişiden biriydi! Bartın'daki maden kazasından kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı

"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞANDI, DEVAM EDECEĞİZ"

Tekrar madene girdiğini ifade eden Kalaycı olayı anını şu sözlerle anlattı:

"Ondan sonra iki defa girdim. Sonra sabah 5 sıralarında girdik. Allah'a şükür kimse kalmadı. 14 yıldır bu madenlerde çalışıyoruz. İlk kez böyle bir şey yaşandı. Devam edeceğiz. Ekmek parası. Eksi 300 kotunda 14 kişi falandık. Oradan tek ben çıkabildim. 14 yıldan beri hep akrabayız. Acısıyla tatlısıyla beraber yaşıyoruz. Birbirimize canımızı emanet ediyoruz. İlk kez böyle bir şey yaşıyoruz.

Ocaklarımız dışarıdan 7-24 yaşanıyor. Öyle bir toz duman hayatımda görmedim. Lambayla önümü göremiyordum. Biz elimizden geleni yaptık. Arkadaşlarımızı bırakmadık. 24 saattir buradayız. En son görevimizi yaptık. En son 13-14 kişi kalmıştı. Gece 2'de tekrar indik. Hepsini aldık. Ocakta kimse kalmadı"

Eksi 300 kotunda 15 kişiden biriydi! Bartın'daki maden kazasından kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı

"OLAYIN NASI OLDUĞUNU KİMSE BİLMİYOR"

14 yıllık maden işçisi Celal Kara da yaşadıklarını anlattı. Patlama sonrası galerilere girdiklerinde arkadaşlarıyla karşılaştıklarını ifade eden Kara, "Zaten biliyoruz biz yerin altında kelle koltukta. O yüzden yapacak bir şeyimiz yok. Bu olayın nasıl olduğunu kimse bilmiyor." dedi.

Eksi 300 kotunda 15 kişiden biriydi! Bartın'daki maden kazasından kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı

"BELKİ ARKADAŞLARIMIZ RÜYALARIMIZA GİRECEK"

14 senedir çalıştığını ve böyle bir şeyle ilk kez karşılaştığını belirten Kara, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"14 senedir burada çalışıyorum, böyle bir şeyle karşılaşmadım. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Çalışma galerilerine gittiğimizde arkadaşlarımız oradaydı. İki kişi oradan dört kişi oradan alıyorduk. Çok kötü bir durumdu. Daha yeni çıktık. 13-14 kişi kalmıştı. Gece sıralarında tekrar indik. Onları kurtardık. Şu anda ocakta kimse kalmadı. Biz sadece aldığımızı çıkardık. Tam sayı tutmadık. Çıkardıklarımızda başta bir iki yaralı vardı. 6-7 kişi hastanede varmış şu anda. Her vardiyada sayı değişiyor. Kaç kişi gelip gelmeyeceği de belli olmuyor. Biz de sayıyı bilmiyoruz. Son görevlerimizi yerine getirdik. Bizim için bundan sonra zor olacak. Belki arkadaşlarımız rüyalarımıza girecek. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Ekmeğimizi kömürden çıkartıyoruz. Bir iki zorluk çekeceğiz. Artık yapacak bir şeyimiz yok"

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
EPDK'dan Erzincanlılara kötü haber! Doğalgaza büyük zam geldi
EPDK'dan Erzincanlılara kötü haber! Doğalgaza büyük zam geldi
Son dakika | Hamdi Alkan duyurdu! Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Son dakika | Hamdi Alkan duyurdu! Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın'daki maden kazasıyla ilgili açıklama
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın'daki maden kazasıyla ilgili açıklama
Şanlıurfa'da Göbeklitepe-1 uygulaması nefes kesti! 659 polis görev yaptı, binlerce kişi kontrol edildi
Şanlıurfa'da Göbeklitepe-1 uygulaması nefes kesti! 659 polis görev yaptı, binlerce kişi kontrol edildi
Son Haberler
TFF duyurdu! Bartın'daki maden kazası nedeniyle maçlarda saygı duruşunda bulunulacak
TFF duyurdu! Bartın'daki maden kazası nedeniyle maçlarda saygı duruşunda bulunulacak
Billur Kalkavan kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Ne kanseriydi? Billur Kalkavan'ın biyografisi
Billur Kalkavan kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Ne kanseriydi? Billur Kalkavan'ın biyografisi
Eksi 300 kotunda 15 kişiden biriydi! Bartın'daki maden kazasından kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı
Eksi 300 kotunda 15 kişiden biriydi! Bartın'daki maden kazasından kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı
Bitcoin'deki düşüş yatırımcıları tedirgin etti! Satışlar başladı, piyasaya girmeyi düşünen tedirgin! İşte kripto paralardaki son durum
Bitcoin'deki düşüş yatırımcıları tedirgin etti! Satışlar başladı, piyasaya girmeyi düşünen tedirgin! İşte kripto paralardaki son durum
Son dakika | EGM duyurdu! Bartın'daki maden kazasıyla ilgili provokatif paylaşımlar için işlem başlatıldı
Son dakika | EGM duyurdu! Bartın'daki maden kazasıyla ilgili provokatif paylaşımlar için işlem başlatıldı
Bakan Nebati ve Kılıçdaroğlu uçakta karşılamış! Aynı uçakla Türkiye'ye döndüler
Bakan Nebati ve Kılıçdaroğlu uçakta karşılamış! Aynı uçakla Türkiye'ye döndüler
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 15 Ekim 2022 Cumartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 15 Ekim 2022 Cumartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bartın Amasra'daki maden ocağında grizu patlaması! Bakan Soylu hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı! İşte o isimler...
Bartın Amasra'daki maden ocağında grizu patlaması! Bakan Soylu hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı! İşte o isimler...
Son dakika | Hamdi Alkan duyurdu! Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Son dakika | Hamdi Alkan duyurdu! Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Altın tepetaklak oldu! Ons altın dibe çöktü! İşte güncel altın fiyatları
Altın tepetaklak oldu! Ons altın dibe çöktü! İşte güncel altın fiyatları
Diyarbakır programını iptal etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a gidiyor!
Diyarbakır programını iptal etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a gidiyor!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bartın Amasra'daki son durumu açıkladı!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bartın Amasra'daki son durumu açıkladı!
Yorumlananlar
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı