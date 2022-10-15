Son dakika | EGM duyurdu! Bartın'daki maden kazasıyla ilgili provokatif paylaşımlar için işlem başlatıldı

Son dakika... Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Bartın'da meydana gelen maden kazasıyla ilgili olarak provokatif paylaşım yapan 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | EGM duyurdu! Bartın'daki maden kazasıyla ilgili provokatif paylaşımlar için işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerin, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürüttüğü kaydedildi.

Açıklamanın devamında Bartın'daki maden ocağı kazası hakkında provokatif paylaşım yapanlara değinilerek şöyle denildi:

"14.10.2022 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, adli işlemlere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son dakika | EGM duyurdu! Bartın'daki maden kazasıyla ilgili provokatif paylaşımlar için işlem başlatıldı

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