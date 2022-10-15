İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bartın Amasra'daki son durumu açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bartın Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlama hakkında açıklama yaptı. Altun olaydaki son durum hakkında bilgi verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bartın Amasra'daki son durumu açıkladı!

Türkiye, Soma'daki maden faciasından sonra bir kez daha maden kazasını hatırladı. Bu kez Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında grizu patlaması meydana geldi.

Yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından son durum hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, maden kazasının tüm yönleriyle incelenmeye devam ettiğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bartın Amasra'daki son durumu açıkladı!

"28 KARDEŞİMİZ HAYATINI KAYBETMİŞTİR"

Fahrettin Altun, son durum hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

"Maden kazasında maalesef 28 kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Kurtarılan 58 madencimizin 11'inin tedavilerine hastanelerimizde devam edilmektedir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bartın Amasra'daki son durumu açıkladı!

Kazanın hemen sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla olay yerine giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve İçişleri Bakanlarımız, bölgedeki tüm çalışmaları gece boyu yerinden takip etmiştir.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bartın Amasra'daki son durumu açıkladı!

Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren süreci bizzat yönetmiş, anlık bilgilendirmeler üzerine gerekli talimatları ilgili kurum ve kişilere bizzat iletmiştir. Diyarbakır programını ileri bir tarihe erteleyen Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün Amasra'ya giderek çalışmaları yerinde koordine edecektir. Meydana gelen bu elim kaza ile ilgili yapılan dezenformasyon içerikli paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmemesi, konu ile ilgili bölgede bulunan bakanlarımızın ve resmî kurumların açıklamalarını dikkate almaları hususunun önemini bir kez daha ifade etmek isterim."

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SON DAKİKA! Bartın'da maden ocağında patlama!SON DAKİKA! Bartın'da maden ocağında patlama!

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