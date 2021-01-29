Son dakika: Başsavcılık, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma başlattı

Son dakika haberi...Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayı ile ilgili resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan açıldığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Boğaziçi Üniversitesi önünde Kâbe fotoğrafının yere serilmesi olayı ile ilgili olarak halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmıştır"