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  3. Son dakika | Batı Karadeniz'de sel felaketi! Bakan Koca acı haberi duyurdu

Son dakika | Batı Karadeniz'de sel felaketi! Bakan Koca acı haberi duyurdu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kastamonu’da 32 can kaybı olduğunu, 228 vatandaşın ise selden etkilendiğini belirtti. Bakan Koca, Sinop'ta 6 can kaybı olduğunu açıkladı. Açıklanan verilerle birlikte can kaybı 38'e yükseldi.

Son dakika | Batı Karadeniz'de sel felaketi! Bakan Koca acı haberi duyurdu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kastamonu’da 32 kişinin sel nedeniyle hayatını kaybettiğini, ​228 vatandaşın ise selden etkilendiğini belirtti.

Sel nedeniyle hastanelerde olan 12 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirten Bakan Koca, 32 adet ambulans, 24 adet UMKE timi, 1 set çadır, 1 hastane donanımı ve 1 adet unimog ile toplam 215 sağlık personelinin görev başında olduğunu ifade etti.

SEL FELAKETİNDE SON DURUM

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"YAŞANAN SELLERDE SON DURUM: Kastamonu’da 32 can kaybımız var. 228 kişi selden etkilendi. Hastanelerimizde 12 kişinin tedavisine devam ediliyor. 32 adet ambulans, 24 adet UMKE timi, 1 set çadır, 1 hastane donanımı ve 1 adet unimog ile toplam 215 sağlık personeli görev başında. "

Son dakika | Batı Karadeniz'de sel felaketi! Bakan Koca acı haberi duyurdu

Sinop'taki son durumu aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında "Sinop'ta 6 can kaybımız var. Ayancık Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 56 hastanın 38'i Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne nakledildi. 18 hasta evlerine nakledildi. 27 ambulans, 16 UMKE, 1 Mobil komuta aracıyla toplam 149 sağlık personeli görev başında" ifadelerine yer verdi.

Son dakika | Batı Karadeniz'de sel felaketi! Bakan Koca acı haberi duyurdu

Açıklanan verilerle birlikte can kaybı 38'e yükseldi..

Bugün akşam saatlerinde AFAD'dan yapılan açıklamada "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 29, Sinop’ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 10 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." denilmişti.

{TITLE_STRIP}AFAD duyurdu! Sel felaketinde can kaybı sayısı artıyor

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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