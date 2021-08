Son dakika | Batı Karadeniz'de sel felaketi! Bakan Koca acı haberi duyurdu Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kastamonu’da 32 can kaybı olduğunu, 228 vatandaşın ise selden etkilendiğini belirtti. Bakan Koca, Sinop'ta 6 can kaybı olduğunu açıkladı. Açıklanan verilerle birlikte can kaybı 38'e yükseldi.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kastamonu’da 32 kişinin sel nedeniyle hayatını kaybettiğini, ​228 vatandaşın ise selden etkilendiğini belirtti. Sel nedeniyle hastanelerde olan 12 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirten Bakan Koca, 32 adet ambulans, 24 adet UMKE timi, 1 set çadır, 1 hastane donanımı ve 1 adet unimog ile toplam 215 sağlık personelinin görev başında olduğunu ifade etti. SEL FELAKETİNDE SON DURUM Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "YAŞANAN SELLERDE SON DURUM: Kastamonu’da 32 can kaybımız var. 228 kişi selden etkilendi. Hastanelerimizde 12 kişinin tedavisine devam ediliyor. 32 adet ambulans, 24 adet UMKE timi, 1 set çadır, 1 hastane donanımı ve 1 adet unimog ile toplam 215 sağlık personeli görev başında. " Sinop'taki son durumu aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında "Sinop'ta 6 can kaybımız var. Ayancık Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 56 hastanın 38'i Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne nakledildi. 18 hasta evlerine nakledildi. 27 ambulans, 16 UMKE, 1 Mobil komuta aracıyla toplam 149 sağlık personeli görev başında" ifadelerine yer verdi. Açıklanan verilerle birlikte can kaybı 38'e yükseldi.. Bugün akşam saatlerinde AFAD'dan yapılan açıklamada "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 29, Sinop’ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 10 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." denilmişti. AFAD duyurdu! Sel felaketinde can kaybı sayısı artıyor Berkem Temizel Gece Editörü