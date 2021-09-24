SON DAKİKA! Bebeğe yanlış aşı iddiası üzerine savcılık soruşturma başlattı!
Son dakika...Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığına ilişkin kullandığı ifadeler üzerine Sağlık Bakanlığının başlattığı soruşturmanın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçerek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Son dakika...Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığına ilişkin kullandığı ifadeler üzerine Sağlık Bakanlığının başlattığı soruşturmanın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçerek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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Son dakika | Zafer Kurugöl ilk kez açıklamıştı! Sağlık Bakanlığı, bebeklere koronavirüs aşısı yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı
Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün açıklaması sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Bebeklere koronavirüs aşısı yapılmış