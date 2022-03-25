Son dakika! Beşiktaş Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi!

Son dakika haberi... Yoluna Önder Karaveli ile devam etmek istemeyen Beşiktaş, bir süredir teknik direktör değişikliği için hoca arayışında olan siyah-beyazlı ekip, birçok isimle görüşse de, Fransız teknik adam Valerien Ismael ismi ön plana çıkmıştı. Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada “Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

#Beşiktaş

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael İle Görüşmeler Hakkındahttps://t.co/sUyUEUiCzf pic.twitter.com/D8EC2LeOc4 — KAP Spor (@kap_sportif) March 25, 2022

İLK MAÇ TRABZON'DA

Beşiktaş'ın görüşmeler sonrası prensip anlaşmasına vardığı Valerien Ismael, Dün gece saatlerinde İstanbul'a gelmişti. Deneyimli teknik adam, yapılacak son görüşmelerin ardından sağlık testlerine girecek ve sonrasında ise resmi sözleşmeyi imzalayacak. Ismael, ilk maçına Trabzonspor deplasmanında oynanacak maçta çıkacak.

Valerien Ismael kimdir, nereli ve kaç yaşında? Valerien Ismael hangi takımları çalıştırdı, kariyeri nasıl?