Son dakika | Beşiktaş'ta koronavirüs şoku: 2 futbolcunun test sonucu pozitif!

Son dakika haberi... Beşiktaş iki futbolcuda daha koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Açıklamada Spor Toto Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak maç öncesi teknik ve idari heyet ile sporculara koronavirüs testi uygulandığı belirtildi.

İki sporcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyuran siyah beyazlı kulüpten; söz konusu sporcuların takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlandığını belirtti.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır"

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