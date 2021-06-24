Son dakika | Bir devir kapanıyor: UEFA deplasman golü kuralını kaldırdı

Son dakika... UEFA'dan yapılan açıklamada," 2021-22 sezonundan itibaren tüm UEFA kulüp müsabakalarından deplasman golü kuralı kaldırılacaktır" ifadesine yer verildi.

Açıklamaya göre iki takımın eşit gol atmaları durumunda maç, uzatmalara gidecek. Eşitlik uzatmalarda da bozulmazsa seri penaltı atışları sonucunda kazanan takım belirlenecek.

Deplasman golü kuralı kalktı mı, kaldırıldı mı 2021? Deplasman golü kuralı nedir?