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  3. SON DAKİKA! CHP'de istifa depremi: İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, CHP'den istifa ederek TİP'e geçeceğini duyurdu!

SON DAKİKA! CHP'de istifa depremi: İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, CHP'den istifa ederek TİP'e geçeceğini duyurdu!

Son dakika haberi... İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, CHP'den istifa etti. Kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylşaımla istifasını duyuran Kadıgil, Türkiye İşçi Partisi'ne katılacağını belirterek partiden ayrıldı.

SON DAKİKA! CHP'de istifa depremi: İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, CHP'den istifa ederek TİP'e geçeceğini duyurdu!

Son dakika haberi... İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, CHP'den istifa etti. Kadıgil, Türkiye İşçi Partisi'ne katılacak.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden yayımladığı 3 sayfalık yazıyı, 'Hoşçakalın ve merhaba'  notu ile paylaşan Sütlü, "Bilin ki bu adımı saray rejiminden kurtuluş mücadelesine köstek olmak için değil, bilakis daha sol bir ağırlık noktasından destek olmak için atıyorum." ifadelerini kullandı.

 

{TITLE_STRIP}Eski CHP İstanbul milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Saliha Sera Kadıgil Sütlü siyasi yaşamı

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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