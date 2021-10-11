Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Çevre ve şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişiyor

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı 3 saat sürdü. Kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve şehircilik Bakanlığı'nın isminin değişeceğini duyurdu.

Önümüzdeki dönem için yeşil kalkınma devrimini tüm çalışmaların merkezine yerleştirerek öncü ve etkin rol üstlenmekte kararlı olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti.

İŞTE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NIN YENİ İSMİ

"Yeşil Kalkınma devrimini de aynı samimiyetle milletimizin tavrına sunuyoruz. Her kesimden sürecin ülkemize külfetlerini asgari düzeyde tutacak bir yaklaşımla yürüteceğimiz bu tarihi projeye destek vermesini bekliyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

İklim değişikliği ve göç konusunda hayata geçirmeye planladığımız yeni yapısal düzenlemeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni ismi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı olarak değiştiriyor bünyesinde iklim değişikliği ve koordinasyon birimi kuruyoruz."

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