Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'daki maden kazasında yaralananları ziyaret etti, son durumu açıkladı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın Amasra ilçesindeki maden kazasında yaralanan işçilerin durumu hakkında açıklamada bulundu.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'daki maden kazasında yaralananları ziyaret etti, son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasında yaralandıktan sonra İstanbul'daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların durumu hakkında bilgi almak için hastaneye geldi. Yetkililerden bilgi alan Erdoğan, yaralıların durumu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"6 yaralımız ambulans uçakla buraya getirildiler. Bunların içerisinde 5 tanesinin durumu biraz ağır, bir tanesinin şu anda şuuru açık. Kendisiyle sohbet ettik, diğerlerinin yanına girmedik, dışarıdan gördük. Doktorlarımız bizlere gerekli bilgileri verdiler. Yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri doktorlarımız, ilgili birimler hangileriyse onları da devreye sokmak suretiyle yapıyorlar. Umutsuz değiliz, ameliyatı yapılmış olanlar şu anda daha iyi durumdalar. Tabii entübe vaziyette olanlar var. Dua edelim, inşallah doktorlarımız 24 saat yanlarındalar, yapılması gerekenleri yapıyorlar.

Çam ve Sakura Hastanemiz dünyada fiziki imkanlar olarak tüm imkanlara sahip. Doktorlarımız bu noktada çok güçlü durumdalar. İşin yanık cerrahiden tutun, diğer anestezi, enfeksiyon tüm bunlara varıncaya kadar bu hastanemizde mevcut. Gördüğünüz gibi tüm yakınları, akrabaları burada adeta bir ev sahipliğini en güzel şekilde yapmanın gayreti içindeler. Yeme içme, yatırma her şey, şu anda hastanemizde yapılıyor.

Amasra’daki defin konularını şu anda bakan arkadaşlarım sürdürüyorlar. İnşallah dualarımızla da buradaki 6 kardeşimiz inşallah hayırlısıyla sağlığına kavuşup, onları Amasra’ya geri göndereceğiz."

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