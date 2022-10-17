Maden faciası ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez: "Şehit ailelerinin her türlü ihtiyacı devletimiz ve ilgili kurum tarafından karşılanacaktır"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan ve 41 işçinin şehit olmasına neden olan maden faciasının olduğu bölgede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Fatih Dönmez açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"18 saat içinde arama kurtarma faaliyetlerini sonuçlandırdık ama maalesef 41 kardeşimizi şehit vermiş olduk. Bartın Devlet Hastanesi'nde bir yaralımız var, durumu iyiye gidiyor. İstanbul'daki hastalarımızın durumu da sayın Sağlık Bakanı tarafından paylaşıldı. Olayın ilk anındaki değerlendirmeleri aktarmıştım. Grizu patlaması olduğunu söylemiştim, bugün itibarıyla da değerlendirmede bu ilk değerlendirmenin devam ettiğini gözlemliyoruz. "

Haberin Devamı

"MADENDE ÜRETİM TAMAMEN DURDURULDU"

"Bir yangından söz etmiştim, büyük oranda kontrol altında, sönümleniyor. Bu arada madende üretim tamamen durduruldu. Devam eden adli ve idari soruşturmalarda olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli her türlü yardım savcılarımız ve müfettişlerimize yapılacaktır. "

"VALİLİK AİLELERE YARDIMA BAŞLADI"

"Valiliğimiz şehit ailelerine yardıma başlamıştır. Bugün itibarıyla da TTK ödemelerine başlayacaktır. Şehit ailelerinin her türlü ihtiyacı devletimiz ve ilgili kurum tarafından karşılanacaktır."