Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu

Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet' açıklamaları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "iktidardan gitmemek için her şeyi yapabileceğini" iddia etmesi ve konuya ilişkin "Siyasi cinayetler kaygım var" sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Ekim'de avukatı Doç.Dr. Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı müracaatta bulundu. Avukat Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın savcılığa müracaat dilekçesi ortaya çıktı.

Dilekçede, bir süredir siyasi cinayetlerin işleneceğine dair bir kısım iddiaların kamuoyuyla paylaşıldığına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bu partilerin bir kısım temsilcilerinin bu doğrultuda somut herhangi bir bilgi içermeyen beyanlarda bulunduklarına dikkat çekildi.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de geçmiş yıllarda bir kısım siyasi cinayetlerin işlendiği, bu cinayetlerle birlik ve beraberliğimizin hedef alınarak toplumsal mühendislik çabalarına girişildiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca bazen de bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla sorumsuzca dile getirildiği de gözlenmiştir. Bu nedenle meselenin vuzuha kavuşması adına söz konusu iddialarla ilgili gerekli incelemenin yapılmasını, iddia sahiplerinin bilgisine başvurularak, varsa iddiayı destekleyici bilgi, belge ve delillerin celp edilmesini, herhangi bir delile ulaşılması halinde faillerle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, talep etme gereği hasıl olmuştur"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verdi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek soruşturmaya ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN SKANDAL AÇIKLAMASINA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler iddiasına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Yalan terörü estiriyorlar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, tutmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce bu zat, bu konularda samimiyse dürüstse... Gerçi bunun kitabında dürüstlük bir şey yok. Yargıya müracaat edersin, delilleri yargıya sunarsın. Yargı da ne yapar? Bunların üzerine gider." dedi.

Böyle bir siyasi cinayete fırsat vermeyeceklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sabah yalan akşam yalan. Yalan terörü estiriyorlar. Tabii yalancının mumu yatsıya kadar yanar, tutmaz. Bizler de yargıya müracaat ederek, kimse ortaya çıksın dedik. Kim olursa olsun, böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, bunun ülkemizde yer etmesine biz iktidar olarak fırsat vermeyiz." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "iktidardan gitmemek için her şeyi yapabileceğini" savunarak, "Siyasi cinayetler kaygım var" sözleri tepki çekmişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri sonrası İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Siyasi suikastler yapılacağı yönünde bizim de aldığımız duyumlar var" demişti.

Millet İttifak'ından gelen bu sözler oy kaygısı olarak yorumlanmıştı.