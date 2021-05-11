Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile Filistin ve Mescid-i Aksa'yı görüştü Son dakika... İsrail'in Mescid- i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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