Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile Filistin ve Mescid-i Aksa'yı görüştü
Son dakika... İsrail'in Mescid- i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Son dakika... İsrail'in Mescid- i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan, Türkiye ve Malezya'nın İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları konusunda tüm platformlarda yakın iş birliği yapacağına inandığını ifade etti.
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