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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile Filistin ve Mescid-i Aksa'yı görüştü

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile Filistin ve Mescid-i Aksa'yı görüştü

Son dakika... İsrail'in Mescid- i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile Filistin ve Mescid-i Aksa'yı görüştü

Son dakika... İsrail'in Mescid- i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Erdoğan, Türkiye ve Malezya'nın İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları konusunda tüm platformlarda yakın iş birliği yapacağına inandığını ifade etti.
 

{TITLE_STRIP}SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

{TITLE_STRIP}Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüşme gerçekleştirdi

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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