Spor Toto 1.Lig: Erzurumspor- Kocaelispor maçı canlı izle |Erzurumspor- Kocaelispor maçı TRT Spor, TRT Türk canlı yayın izle linkiSpor Toto 1.Lig: MKE Ankaragücü - Samsunspor maçı canlı izle | Ankaragücü - Samsunspor maçı TRT Spor, TRT AVAZ canlı yayın izle linkiÜnlü psikolog Esra Ezmeci bir genç kızın çaresizliği karşısında şaşkına döndü! "İlk cinsel ilişkimdi, gizlice video çekti..."Spor Toto 1.Lig: Adanaspor- Beypiliç Boluspor canlı izle | Adanaspor-Boluspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiTikTok fenomeni Gaga Bulut, namazla dalga geçti! Utanmadan pijamalarını ...Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat neden yok 1 Mayıs 2022 Pazar? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı neden yok 1 Mayıs 2022 Pazar? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğizSon dakika | İstanbul Valiliğinden açıklama! 164 kişi gözaltına alındı!Öyle Bir Geçer Zamanki'nin Caroline'i Willma Elles'ten taciz itirafı! Yıllar sonra anlattıklarıyla şaşkına çevirdi!
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs İşçi Bayramı için yayınladığı mesajda," Vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs mesajında "İşçilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın  yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yazılı mesaj yayınladı.

Erdoğan mesajında, "Türkiye'nin kalkınmasına, büyümesine emek ve alın teriyle katkıda bulunan işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Emek bizim inancımızda ve kültürümüzde müstesna bir kıymete ve öneme sahiptir. Bu hassasiyetle işçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdik; bu hakkın istismar edilmesine, örselenmesine hiçbir zaman müsaade etmedik.

Kalkınmayı toplumun tüm unsurlarıyla birlikte gerçekleştirebileceğimiz inancıyla toplumumuzun büyük bir kesimini oluşturan işçi kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu her zaman iyileştirme gayretinde olduk" dedi.

"Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümesinde işçi kardeşlerimizin emeklerinden gelen güce inanıyor, adımlarımızı onların menfaatleri doğrultusunda atıyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bu doğrultuda işçi kardeşlerimizi fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızın bir göstergesi olarak asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak ifade edilecek şekilde yüzde 50 seviyesinde artırdık. Koronavirüs salgınının yaşandığı dönemde de çalışma hayatının kesintiye uğramaması için işçilerimizin sosyal ve ekonomik haklarının korunması için birçok tedbiri ve desteği hayata geçirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Erdoğan'ın mesajı, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa sürecimizde her zaman yanımızda yer alan işçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyor, her birini en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadeleriyle sona erdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT