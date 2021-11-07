Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener ve Türkkan'a tepki

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan parti genel merkezinde düzenlenen, AK Parti Genişletilmiş 3. Kademe İl Sosyal Politikalar Başkanları Eğitim ve İstişare Toplantısı'na telefonla katıldı.

Katılımcılardan bir arzusu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İYİ Parti'den malum bir kişinin, üstelik bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi yenilir, yutulur bir şey değildir. Buna, AK Parti teşkilatı olarak durmadan, duraksamadan gereken dersi vermemiz gerekiyor. AK Parti teşkilatının yanı sıra bütün milletimizin bu ahlaksız, müptezel adama gereken dersi vermesi lazım. Durmadan, duraksamadan vermesi lazım. Bizim değerlerimizde şehidin yeri farklıdır, kadınların yeri çok çok farklıdır. Kalkıp da bir şehidimizin yakınına, bacısına bu şekilde küfretmeyi değerlerimiz itibarıyla asla kabul edemeyiz. Onun partisinin başındaki hanımefendinin de yapması gereken bir şey vardır. Yapması gereken nedir? Sadece görevden almak değil onun milletvekilliğine de son vermektir. Eğer bunu yapamıyorsa bu demektir ki o da ona iştirak ediyor."

Açıklamasında "Bunlara gereken dersi, gereken cevabı millet olarak hep beraber vermemiz lazım. Peki nasıl vereceğiz? İşte burada 2023, bizim için çok çok önemli." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"2023 seçimlerinde sandıkta gereken dersi, bunları sandığa gömerek vermemiz lazım. Çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz. Dün Batman'da ben bu heyecanı, bu coşkuyu gördüm, daha önce Diyarbakır'da gördüm. Bütün bunlarla beraber şu anda gittiğim her yerde bu heyecanı, coşkuyu görüyorum. Özellikle hanım kardeşlerimin gayretleri birçok şeyi değiştirecektir. Bundan dolayı ben sizin gayretlerinizi çok önemsiyorum ve bu yaptığınız toplantı sebebiyle de sizleri kutluyorum. Çalışmanızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in esnaf ziyareti sırasında, şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da tepki gösteren kişinin yanına gidip boynuna sarılarak bir süre konuştu.

Şehit yakını olduğunu iddia eden şahıs İyi Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savununca olanlar oldu. İyi Partili Lütfü Türkkan'ın şahsa küfür etmesi kameralara yansıdı.

Skandal sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Türkkan özür diledi.

Bugün olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in isteği üzerine Grup başkanvekilliğinden istifa etti.

İYİ Partili Türkkan şehit ağabeyine küfretmişti! Bakan Akar'dan dikkat çeken açıklama