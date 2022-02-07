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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan Cumhurbaşkanının sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama!

Son dakika | Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan Cumhurbaşkanının sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama!

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın geçtiğimiz saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ve gayet iyi olduğunu bildirdi.

Son dakika | Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan Cumhurbaşkanının sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama!

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın geçtiğimiz saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ve gayet iyi olduğunu bildirdi.

Kalın açıklamasında, "2,5 saat önce görüştük, Cumhurbaşkanımız gayet iyi. Doktorların öngörüşü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

" Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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