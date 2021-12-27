Son dakika | Darbeci Semih Terzi'nin firari eşi teslim oldu

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde darbeci general Semih Terzi, Özel Kuvvetler Komutanlığını gelen ele geçirmek üzere komutanlık binasına giriş yaptığı sırada şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından göğsünden vurularak öldürülmüştü. FETÖ üyeliğinden ceza alan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Terzi'nin firari eşi eşi N.T. polis ekiplerine teslim oldu.

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