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  3. Son dakika | Darbeci Semih Terzi'nin firari eşi teslim oldu

Son dakika | Darbeci Semih Terzi'nin firari eşi teslim oldu

Son dakika... 15 Temmuz darbe girişiminde şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in vurarak etkisiz hale getirdiği darbeci general Semih Terzi'nin firari eşi N.T. teslim oldu.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde darbeci general Semih Terzi, Özel Kuvvetler Komutanlığını gelen ele geçirmek üzere komutanlık binasına giriş yaptığı sırada şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından göğsünden vurularak öldürülmüştü. FETÖ üyeliğinden ceza alan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Terzi'nin firari eşi eşi N.T. polis ekiplerine teslim oldu.

Detaylar gelecek... 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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