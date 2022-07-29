Son dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman Bakan'a sert çıktı! "Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye'ye olası hareket açıklaması; "Müttefiklerimiz terörle haklı mücadelemize destek vermeli , DEAŞ'la mücadele diyorsanız bizimle sahaya inersiniz"

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman Bakan'a sert çıktı! "Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye'ye olası hareket açıklaması; "Müttefiklerimiz terörle haklı mücadelemize destek vermeli , DEAŞ'la mücadele diyorsanız bizimle sahaya inersiniz"

İşte Çavuşoğlu'nun diğer açıklamaları;

“Bu adalar Yunanistan’a Lozan Paris Barış Antlaşması’yla verildi. Yunanistan bunları silahlandıramaz, deniyor. Ama Yunanistan bunu silahlandırıyor. Yunanistan Avrupa Birliği ülkesi diye yanlış yaptığı halde sahip çıkmak doğru değil. Biz mektup yazdık bunu anlattık. Uluslararası hukukla cevap veremiyor. Eğer suçluysa siz de haksızsın diyebilmelisiniz. Ama bunu diyemiyorsunuz. Her türlü istismarda, kol kırılır yen içinde kalır, diye bizde söz var. Bu tür anlaşmalarda Avrupa Birliği olarak önemli ülkeler olarak Almanya olarak biz bu konuda ne yapabiliriz diye bakmalısınız. Sayın Merkel döneminde Almanya dengeliydi. Biz üçüncü taraflara dengeli olun adaletli olun diyoruz. Yunanistan da bizim tarafımızı tutun, diyor. Maalesef başarılı da oluyor. Biz Almanya’nın dengeli tutumunun devam etmesini bekliyoruz. Bir ülke haksızken onun yanında olmak doğru olmaz.” dedi.

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