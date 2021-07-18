SON DAKİKA | Dışişleri'nden Avrupa Adalet Divanı'nın başörtü kararına kınama

Son dakika haberi... Avrupa Adalet Divan'ının işyerlerinde başörtü kısıtlaması kararı sonrasında, Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama açıklaması geldi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD), Almanya’daki iki ayrı işletmenin çalışanlarına uyguladığı başörtüsü kısıtlaması hakkındaki son karara tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın aldığı kararla ilgili açıklama yapıldı.

"DİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ALENEN İHLAL ETMEK"

Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından yayımlanan açıklamada, Avrupa Adalet Divanı tarafından alınan başörtü kararı kınandı. Din özgürlüğünü alenen ihlal etmek olarak vurgulanan kararla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD), Almanya’daki iki ayrı işletmenin çalışanlarına uyguladığı başörtüsü kısıtlaması hakkındaki son kararı din özgürlüğünü alenen ihlal etmektedir. Avrupa’yı rehin alan İslam düşmanlığının, ırkçılığın ve nefret zehrinin giderek yükseldiği bir dönemde, ABAD kararı, din özgürlüğünü yok saydığı gibi, ayrımcılığa da zemin ve hukuki kılıf kazandıracak bir nitelik taşımaktadır. Hukuken ve vicdanen yanlış, körükleyeceği İslam düşmanlığı bakımından tehlikeli söz konusu kararı kınıyoruz."