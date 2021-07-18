SON DAKİKA | Dışişleri'nden İsrail'e kınama "İnsanlık onurunu rencide edici gözaltıları kınıyoruz"

SON DAKİKA HABERİ... Dışişleri Bakanlığı tarafından, Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesi ve yaşanan gözaltılar sonrası İsrail'i kınama mesajı yayımlandı.

"DİNİ DUYGULAR TAHRİK EDİLİYOR"

Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesi ile Harem-i Şerif ve işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşanan gerginlik dünya gündemine oturdu. Filistin tarafından yapılan açıklamada, bu baskınların güven ve istikrarı tehdit ettiğine, Filistinlilerin dini duygularını tahrik ettiğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail yönetiminin söz konusu gerginlikten sorumlu olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, İsrail’in bu provokasyonunun, ABD yönetiminin Kudüs’teki tarihi statükonun korunması yönünde yaptığı çağrıya bir meydan okuma anlamına geldiği ifade edildi.

Türk Dışişleri'nin açıklamasında, "İsrail güvenlik güçlerinin, bu sabah (18 Temmuz) Harem-i Şerif'in kutsiyetini bir kez daha ihlal ederek, ırkçı Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya baskında bulunmasına izin vermesini, ibadet eden Filistinli sivillere ses bombalarıyla müdahale etmesini ve aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinli sivilleri insan onurunu rencide eden görüntüler eşliğinde gözaltına almasını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in ramazan ayında da Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarda bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "İsrail'in geçtiğimiz ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının tüm bölgede sebep olduğu gerginlik, tırmanma ve çatışma ortamının zihinlerde tazeliğini koruduğu mevcut ortamda bu tür provokasyonların sürmesi son derece tehlikelidir." denildi.

Açıklamada İsrail hükümetine söz konusu provokatif eylem ve saldırıların bir an önce sona erdirilmesine yönelik çağrının yinelendiği belirtildi.

MESCİD-İ AKSA'DA YAŞANANLAR

Sabah saatlerinden itibaren 1210 fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında, Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Filistinliler ile İsrail polisi arasında Harem-i Şerif’te olaylar yaşandı. Plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin tüm kapılarına bariyerler kuran İsrail polisi, ayrıca Harem-i Şerif’e 40 yaş altı Filistinlilerin girişine de izin vermiyor. Mescid-i Aksa ve çevresinde gerginlik devam ediyor.