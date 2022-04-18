Son dakika | Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hacca gidecek, kişi sayısını açıkladı! 2022 yılında 37 bin 770...

Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2022 yılında hacca gidecek kişilerin sayısını açıkladı.

Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 2022 yılı haccında Türkiye’den 37 bin 770 hacı adayı kabul edilecek İnşallah.

19 Nisan’da gerçekleştireceğimiz Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız."

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 2022 yılı haccında Türkiye’den 37 bin 770 hacı adayı kabul edilecek İnşallah.



19 Nisan’da gerçekleştireceğimiz Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız. — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) April 18, 2022

UMRE ZİYARETLERİ RAMAZAN BAYRAMI SONRASI BAŞLIYOR

Öte yandan 16 Nisan'da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umre ziyaretlerinin ise Ramazan Bayramı sonrası yeniden başlayacağını ifade etmişti. Erbaş paylaşımında, "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacağız İnşallah. 19 Nisan’da düzenlenecek olan Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız." ifadelerine yer vermişti.