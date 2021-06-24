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  3. SON DAKİKA! Diyanet'ten yeni Hac kararı: 2020 yılındaki başvurular 2022'ye devredilecek!

SON DAKİKA! Diyanet'ten yeni Hac kararı: 2020 yılındaki başvurular 2022'ye devredilecek!

Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerince yapılan açıklamada, 2021 yılına devredilen hacı adaylarının kayıt haklarının 2022 yılına aktarılmasına karar verildiği açıklandı.

SON DAKİKA! Diyanet'ten yeni Hac kararı: 2020 yılındaki başvurular 2022'ye devredilecek!

Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş başkanlığında toplanan bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu, Suudi Arabistan hükümetinin, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 yılında hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve değişik milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanla ifa edileceği ve yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceği şeklindeki kararını değerlendirdi.

VAZGEÇENLERE ÜCRET İADESİ YAPILACAK

2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip salgın kısıtlamaları nedeniyle hakları 2021 yılına devredilen kayıt hakları bir kez daha ertelendi ve 2022 yılına devredildi.

Hacı adaylarının, daha önce hesaplarında bırakılan 1000’er riyalin 2022 yılı haccından mahsup edilmek üzere blokesi devam edecek.

2022 yılına kesin kayıt hakkı devredilen ancak hacca gitmekten vazgeçen adayların ödediği ücretin tamamı iade edilecek. Kazanılmış kura kat sayıları ile gelecek yıllarda kuraya dahil edilebilecekler.
 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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