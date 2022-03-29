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  3. Son dakika | Edirne'de korkunç olay: Aynı aileden 4 kişi evinde ölü bulundu

Son dakika | Edirne'de korkunç olay: Aynı aileden 4 kişi evinde ölü bulundu

Son dakika... Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyündeki bir evde aynı aileden 4 kişi ölü bulundu. Ailenin silahla vurularak öldürüldüğü belirlenirken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika | Edirne'de korkunç olay: Aynı aileden 4 kişi evinde ölü bulundu

Alınan bilgilere göre olay Uzunköprü ilçesine bağlı  bağlı Elmalı köyünde meydana geldi. Aynı aileden Mehmet Güler, eşi Filiz Güler, çocukları Anıl Güler ve beraberinde dede Mehmet Güler evlerinde vurulmuş halde ölü bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen  jandarma ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. 

Detaylar gelecek...

Son dakika | Edirne'de korkunç olay: Aynı aileden 4 kişi evinde ölü bulundu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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