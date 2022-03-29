Son dakika | Edirne'de korkunç olay: Aynı aileden 4 kişi evinde ölü bulundu

3 günde 3 kilo götürüyor! Kilo vermek isteyenler için mucize besin keşfedildi! Yağları cayır cayır yakmanın tam zamanı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya - Ukrayna müzakere heyetleriyle bir araya geldi: Bir an önce barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır