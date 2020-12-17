Samsun'da doktora bıçaklı saldırıda bulunan şahıs tutuklandı!Üniversitelere 'fuhuş evleri' demişti: Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne mevkiinde trafik kazası: 3 yaralıHatay'ın Dörtyol sahilinde bir erkek cesedi bulundu!Yılbaşında alkol satışı yasak mı? Yılbaşında alkol yasağı var mı?Akşemseddin Türbesi’nin Fransız tentesi tepki çekmişti! O tente kaldırıldıYılbaşına özel yemek ve mezeler nelerdir?Osmangazi CHP İlçe Başkanı Metin Akyolcular kimdir, nereli, kaç yaşında?Tandıra düşen kadın feci şekilde yandı! Kızı: Annemin et kokusunu aldımDeprem mi oldu? En son depremler | Deprem son dakika
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Ege Denizi Girit Adası yakınlarında 4,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Ege Denizi Girit Adası yakınlarında 4,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD verilerine Ege Denizi Girit Adası yakınlarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika | Ege Denizi Girit Adası yakınlarında 4,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD verilerine Ege Denizi Girit Adası yakınlarında Muğla'nın Datça ilçesine 166,01 kilometre uzaklıkta saat 16.36'da  4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre söz konusu deprem yerin 5.54 km altında gerçekleşti.

AFAD'dan yapılan açıklamada," Ege Denizi'nde Girit Adası yakınlarında saat 16.36'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT