Son dakika | Ege Denizi Girit Adası yakınlarında 4,6 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD verilerine Ege Denizi Girit Adası yakınlarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika haberi... AFAD verilerine Ege Denizi Girit Adası yakınlarında Muğla'nın Datça ilçesine 166,01 kilometre uzaklıkta saat 16.36'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre söz konusu deprem yerin 5.54 km altında gerçekleşti.
AFAD'dan yapılan açıklamada," Ege Denizi'nde Girit Adası yakınlarında saat 16.36'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 17, 2020
Büyüklük : 4.6 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 28.40 km.Lasithi (Yunanistan), 166.01 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 17.12.2020, 16:36:41 TSİ
Enlem : 35.5480 N
Boylam : 26.1643 E
Derinlik : 5.54 km
Detay : https://t.co/pMmnXs9LAt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi