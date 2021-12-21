Son dakika | Eğitime kar engeli! Açıklamalar peş peşe geldi! İşte 22 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonrası kar yağışı yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Öte yandan yılın ilk karı İstanbul'da da etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Hava sıcaklıkları düşerken kar yağışının bugün İstanbul’da da yer yer kendini göstermesi bekleniyor" açıklaması sonrası beklenen kar yağışı kar yağışı Şişli'de birkaç dakikalığına etkili oldu. Öte yandan yoğun kar yağışı sebebiyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi.

AĞRI'NUN HAMUR İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Ağrı'nın Hamur ilçesinde ki tüm köy okulları yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için 22.12.2021 Çarşamba günü eğitime bir 1 gün ara verilmiştir."

BİTLİS'TE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE EĞİTİM VE ÖĞRETİME 1 GÜN SÜREYLE ARA VERİLDİ

Bitlis'te kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında, yarın eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

BARTIN'IN ULUS İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Bartın'ın Ulus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar, 1 gün süreyle yarın tatil edildi. Amasra'da ise yüz yüze eğitime ara verildi. Amasra Kaymakamlığı uzaktan eğitime devam edileceği, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağını duyurdu.

KASTAMONU'NUN ŞENPAZAR İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının etkisini sürdürdüğü Şenpazar'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

KARABÜK'ÜN EFLANİ İLÇESİNDE DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Karabük’ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası 22 Aralık Çarşamba günü tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Eflani İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesinden dolayı 22 Aralık Çarşamba günü ilçede bulunan İlk, Orta ve Lise düzeyindeki tüm okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir” denildi.