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  3. Son dakika | EGM acı haberi duyurdu: Muğla'da polis memuru Aytaç Babayiğit, silah kazasında şehit oldu

Son dakika | EGM acı haberi duyurdu: Muğla'da polis memuru Aytaç Babayiğit, silah kazasında şehit oldu

Son dakika : Emniyet Genel Müdürlüğü, Muğla Ortaca Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Aytaç Babayiğit'in silah kazasında şehit olduğunu duyurdu.

Son dakika | EGM acı haberi duyurdu: Muğla'da polis memuru Aytaç Babayiğit, silah kazasında şehit oldu

Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın taziye mesajı paylaşıldı. Aktaş'ın mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Muğla Ortaca ilçe Emniyet Müdürlüğü Ortaca Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Aytaç Babayiğit, 04.04.2022 tarihinde Polis Merkezi Amirliği içerisinde silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Ortaca Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak şehit olmuştur. 

Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim" 

Son dakika | EGM acı haberi duyurdu: Muğla'da polis memuru Aytaç Babayiğit, silah kazasında şehit oldu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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