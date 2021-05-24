Son dakika | Elazığ, Sivrice'de 3,7 büyüklüğünde korkutan deprem

Son dakika... AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 16.49'da 7.0 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem ise deprem yerin 5.0 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER 24 MAYIS 2021 PAZARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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