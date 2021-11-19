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  3. Son dakika | EPGİS araç sahiplerine kötü haberi verdi: LPG'ye 45, benzine 52, motorine ise 50 kuruş zam geldi

Son dakika | EPGİS araç sahiplerine kötü haberi verdi: LPG'ye 45, benzine 52, motorine ise 50 kuruş zam geldi

Son dakika | EPGİS, otogaza 45, benzine 52, motorine ise 50 kuruş zam geldiğini duyurdu. Söz konusu zamlar yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Son dakika | EPGİS araç sahiplerine kötü haberi verdi: LPG'ye 45, benzine 52, motorine ise 50 kuruş zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının (EPGİS) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, otogaza 45, benzine 52, motorine ise 50 kuruş zam geldiği bildirildi.

EPGİS'in Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," 20/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 52, motorinde 50 KRŞ/LT, LPG Otogazda  45 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi. 

 

 

BENZİN NE KADAR OLDU?

Söz konusu zammın ardından Ankara'da ortalama 8,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,72 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,15 liradan 8,67 liraya, İzmir'de 8,22 liradan 8,74 liraya çıkacak.

 

 

MOTORİNİN FİYATI NE KADAR?

Ankara'da ortalama 8,27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8,77 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,21 liradan 8,71 liraya, İzmir'de 8,29 liradan 8,79 liraya çıkacak.

LPG NE KADAR OLDU?

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 6,95 liradan 7,40 liraya, İstanbul'da ortalama 6,90 liradan 7,35 liraya ve İzmir'de 6,78 liradan 7,23 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
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