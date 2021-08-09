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  3. Son dakika | Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz hayatını kaybetti!

Son dakika | Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz hayatını kaybetti!

Son dakika... Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz, koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika | Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz hayatını kaybetti!

Anavatan Partisinin 18, 19, 20 ve 21. Dönemlerde Ağrı Milletvekilliği ve Sağlık Bakanlığı yapan  Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz'dan acı haber geldi. Habertürk'ün haberine göre,  Eryılmaz koronavirüs salgınına yakalandı. Daha sonra tedavi altına alınan Eryılmaz,  Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.  

BÖLGEDE SEVİP SAYILAN BİRİYDİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük aşiretlerinden Celali/Hasasori aşiretinin de büyüğü olan ve bölgede çok sevilip sayılan Prof. Dr. Eryılmaz'ın ölümünün büyük üzüntü yarattığı kaydedildi. 

 

{TITLE_STRIP}Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Yaşar Eryılmaz öldü mü, neden öldü?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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