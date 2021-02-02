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  3. Son dakika! Fatih Terim'den flaş açıklama: Öğreneceği çok şey var

Son dakika! Fatih Terim'den flaş açıklama: Öğreneceği çok şey var

Son dakika haberi... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Başakşehir galibiyeti sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Son dakika! Fatih Terim'den flaş açıklama: Öğreneceği çok şey var

Son dakika haberi... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih terim Başakşehir galibiyeti sonrası konuştu.

Fatih Terim'in açıklaması şu şekilde:

"Üç gün, üç gün top oynamak kolay değil. Bu fikstürde oynamak zor, oyuncularımı kutluyorum. 4 galibiyet var ortada. Mostafa yetenekli bir atak oyuncusu. Çok genç. Öğreneceği çok şey var ama bize çok faydalı olacağını gösterdi. Keşke kafa vuruşu gol olsaydı.

Kurallardan dolayı oyuncuları yetiştiremedik ve kullanamadık. Yedlin için son anda izni alamadık, onu kullanmak isterdik. Yakın zamanda hazır olacaklardır. Onlardan yararlanmak istiyoruz...

Biz teknik heyet olarak, yeni transferler bize çok katkı sağlayacaklar. Pozisyonlarda başka alternatifler olması işimize gelir."

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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