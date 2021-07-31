Son dakika | Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Sırp Aleksandar Djordjevic oldu

Fenerbahçe'de Sırp başantrenör Igor Kokoskov'un NBA takımlarından Dallas Mavericks'in teknik ekibinde yardımcı antrenör olmasıyla boşalan başantrenörlük görevine getirilen isim belli oldu. Sarı lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada Sırp çalıştırıcı Aleksandar Djordjevic ile üç yıllık anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, başantrenörlük görevi için Sırp çalıştırıcı Aleksandar Djordjevic ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Aleksandar Djordjevic’e hayırlı olmasını diliyor, antrenörümüzün sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."

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