Son dakika | Fenerbahçe, Burak Kapacak'ı duyurdu

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Burak Kapacak ve Bursaspor ile anlaşma sağladığını resmen açıkladı.

Bursaspor'un altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performans ile öne çıkan kanat oyuncusu Burak Kapacak, Fenerbahçe ile anlaştı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçemiz, Bursaspor Kulübü’nde forma giyen Burak Kapacak ve Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

BURAK KAPACAK KİMDİR?

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğan Burak Kapacak'ın asıl mevkisi sağ kanat. Burak Kapacak sağ bek ve sol kanat olarak da forma giyebiliyor.

Burak Kapacak hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Burak Kapacak kimdir?