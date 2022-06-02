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  3. Son dakika | Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı! Jorge Jesus'la 1 yıllık sözleşme imzalandı

Son dakika | Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı! Jorge Jesus'la 1 yıllık sözleşme imzalandı

Son dakika... Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. KAP'a yapılan bilgilendirmeye göre Jesus'a 3 milyon avro ücret ödenecek.

Son dakika | Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı! Jorge Jesus'la 1 yıllık sözleşme imzalandı

Fenerbahçe Spor Kulübü, KAP'a görüşmelere başlandığını bildirdiği teknik direktör Jorge Jesus ile sözleşme imzaladı. Sarı lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada," Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4’ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak." denildi.

Son dakika | Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı! Jorge Jesus'la 1 yıllık sözleşme imzalandı

TOPLAM 19 KUPA KAZANDI

Jesus'un kariyeri ve çalıştırdığı takımlarda elde ettiği başarıların anımsatıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
 
33 yılı aşkın kariyerinde 15 takım çalıştıran Jorge Jesus, çıktığı 834 resmi maçta 2,04’lük puan ortalaması yakaladı.

Son dakika | Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı! Jorge Jesus'la 1 yıllık sözleşme imzalandı
 


Braga, Benfica, Sporting CP Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo gibi takımları çalıştıran 68 yaşındaki çalıştırıcı, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı.
 
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’a, adını Takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz!"

Sarı lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamaya göre Portekizli teknik adama 3 milyon avro ödenecek.

Son dakika | Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı! Jorge Jesus'la 1 yıllık sözleşme imzalandı

KAP BİLDİRİMİ  YAPILDI, ÜCRETİ BELLİ OLDU

KAP'a yapılan bildirimde şöyle denildi:

 "Şirketimiz, 2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3.000.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır" 
 

{TITLE_STRIP}Sarı lacivertlilerin bekleyişi son buldu! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus İstanbul'a geldi! KAP bildirimi yapıldı.

 

Tayfun Altuntaş
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