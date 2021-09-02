Son dakika | Fenerbahçe'den 'Mergim Berisha' açıklaması

Son dakika haberi... Fenerbahçe Spor Kulübü, Red Bull Salzburg'dan 23 yaşındaki golcü Mergim Berisha'yı kadroya kattığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Avusturya’nın Red Bull Salzburg takımından Alman forvet Mergim Berisha’yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Berisha’ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe’ye hoş geldin Mergim Berisha!"

MERGİM BERİSHA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Mergim Berisha yaptığı açıklamada "Türkiye'nin en iyi kulübü olan Fenerbahçe'ye transfer olduğum için gurur duyuyorum. Takımımızın hedeflerine ulaşabilmesi ve taraftarlarımızın mutlu olması için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

MERGİM BERİSHA KİMDİR?

Alman forvet Mergim Berisha, Avusturya’nın Avusturya’nın Red Bull Salzburg takımından 4 yıllığına Fenerbahçe'de.

Mergim Berisha hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Mergim Berisha kimdir?