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  3. Son dakika | FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı

Son dakika | FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı

Son dakika haberi... MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fethullahçı Terör Örgütü'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

Son dakika | FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı

Son dakika haberi... MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fethullahçı Terör Örgütü'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

ORHAN İNANDI KİMDİR?

Orhan İnandı  Fethullaçı Terör Örgütü'nün üst düzey mensuplarından biri.

FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu olan Orhan İnandı hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Orhan İnandı kimdir? 

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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