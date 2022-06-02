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SON DAKİKA! Galata’da kendini yakan adamla ilgili sıcak gelişme! Hayatını kaybetti!

SON DAKİKA! Galata’da kendini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak kaldırdığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SON DAKİKA! Galata’da kendini yakan adamla ilgili sıcak gelişme! Hayatını kaybetti!

İstanbul’da eline plastik orak alarak gezdiği Galata Kulesi Meydanı’nda kendini yakan 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak, kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti.

Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı Büyük Hendek Caddesi üzerinde önceki gün saat 19.30 sıralarında gerçekleşen olayda, Abdullah Cihat Turan Pekpak, kıyafetine önce tiner döktü ardından da kendini ateşe vermişti. Yanan gence çevredekiler yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.
 
Müdahalenin ardından ağır yaralı genç yere yığılmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Gencin vücudunda 2. ve 3. dereceden yanıkları olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenilmişti.

SON DAKİKA! Galata’da kendini yakan adamla ilgili sıcak gelişme! Hayatını kaybetti!

AİLESİNİ ARAYIP “KENDİMİ YAKACAĞIM” DEMİŞ

Olayla ilgili hastanede tedavi devam eden gencin sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri, gencin cebinde Konya’dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etmişti. Ayrıca gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alınmıştı. Gencin psikolojik sorunları olduğu ve olaydan önce ailesini arayarak “kendini yakacağım” dediği öğrenildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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