Son Dakika | Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun kiralık olarak kadrosuna kattı
Galatasaray Spor Kulübü, milli oyuncu Halil Dervişoğlu'nu resmen açıkladı. Sarı kırmızılılar, "Evine hoş geldin Halil Dervişoğlu!" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Spor Kulübü, milli oyuncu Halil Dervişoğlu'nu resmen açıkladı. Sarı kırmızılılar, "Evine hoş geldin Halil Dervişoğlu!" ifadelerini kullandı.
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HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?
Halil Dervişoğlu, santrfor mevkisinde oynayan Hollanda'da yetişmiş futbolcudur.
Dervişoğlu hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...