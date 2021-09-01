Son dakika | Bakan Pakdemirli'den 'orman yangını' açıklaması!A Milli futbol takımımız, tarihindeki 596. randevusuna çıkacak!1 Eylül 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Deva Partili FETÖ sanığı Zeynel Adıgüzel Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandıZeynel Adıgüzel kimdir? Nereli ve kaç yaşında | Yakalandı mı? | Zeynel Adıgüzel neden tutuklandı?Son Dakika | Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun kiralık olarak kadrosuna kattıHalil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor? Halil Dervişoğlu, Galatasaray'a transfer oldu mu?WhatsApp kullanıcılarına müjde! Popüler mesajlaşma uygulaması kaybolan mesaj özelliği üzerinde durmaya başladıSon dakika | İçişleri Bakanlığı'ndan flaş 'göçmen' kararı!Son dakika | Ankara'ya yeni proje! Erdoğan 'kararlıyız' diyerek açıkladı
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Son Dakika | Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun kiralık olarak kadrosuna kattı

Son Dakika | Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun kiralık olarak kadrosuna kattı

Galatasaray Spor Kulübü, milli oyuncu Halil Dervişoğlu'nu resmen açıkladı. Sarı kırmızılılar, "Evine hoş geldin Halil Dervişoğlu!" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun kiralık olarak kadrosuna kattı

Galatasaray Spor Kulübü, milli oyuncu Halil Dervişoğlu'nu resmen açıkladı. Sarı kırmızılılar, "Evine hoş geldin Halil Dervişoğlu!" ifadelerini kullandı.

Detaylar geliyor...

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Halil Dervişoğlu, santrfor mevkisinde oynayan Hollanda'da yetişmiş futbolcudur.

Dervişoğlu hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Halil Dervişoğlu kimdir? 

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT