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  3. Son dakika | Galatasaray ve Milli Takımın efsane futbolcusu Erhan Önal hayatını kaybetti

Son dakika | Galatasaray ve Milli Takımın efsane futbolcusu Erhan Önal hayatını kaybetti

Son dakika... Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Papaz Erhan lakaplı Erhan Önal hayatını kaybetti.

Son dakika | Galatasaray ve Milli Takımın efsane futbolcusu Erhan Önal hayatını kaybetti

Galatasaray Kulübü'nden Erhan Önal'ın vefatına ilişkin yapılan yazılı açıklamada "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

64 yaşındaki eski yıldız sakallarının uzun olması nedeniyle  Papaz Erhan lakabını almıştır. Belçika ekibi Standard Liege, Türkiye'de ise Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giymişti.

Son dakika | Galatasaray ve Milli Takımın efsane futbolcusu Erhan Önal hayatını kaybetti

ERHAN ÖNAL KİMDİR, NERELİ?

3 Eylül 1957 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Erhan Önal, 15 Kasım 2011'de arkadaşları ile oynayacağı maç için ısınırken beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Erhan Önal ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki kutucuktan ulaşabilirsiniz.

Erhan Önal kimdir, nereli? Papaz Erhan kimdir, öldü mü? Kaç yaşında ve neden öldü?Erhan Önal kimdir, nereli? Papaz Erhan kimdir, öldü mü? Kaç yaşında ve neden öldü?

Tayfun Altuntaş
Editör
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