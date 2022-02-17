Son dakika! Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile oldu! Resmi açıklama geldi!

Son dakika haberi... Galatasaray'da sportif direktörlük görevine İtalyan Pasquale Sensibile'nin getirildiği açıklandı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Galatasaray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu: 17 Şubat 2022 tarihi itibarıyla, Futbol A Takımı Sportif Direktörlüğü görevine, bu alanda çok büyük tecrübesi ve bilgi birikimi bulunan, dünyanın sayılı isimlerinden Pasquale Sensibile’yi getirmiş bulunmaktayız."

KÖPRÜ GÖREVİ GÖRECEK

Pasquale Sensibile'nin Torrent ve Luis Campos arasındaki koordinasyonu sağlayacağı belirtiliyor. Pasquale Sensibile ile birlikte scout departmanına da takviye yapılacağı ve özellikle Avrupa'da potansiyelli genç oyuncular konusunda çalışmalar yapılacağı belirtiliyor. Bu kapsamda Galatasaray'da gençleşme operasyonu devam edecek.

PASQUALE SANSİBİLE KİMDİR?

Sensibile, Novara, Sampdoria, Mantova, Trapani ve Alessandria gibi takımlarda sportif direktörlük görevini yürüttü.

2018 yılında Roma'daki scoutluk görevine geri dönen Sensibile, 2019'un Haziran ayında Serie A ekibinden ayrıldı. Sensibile o günden bu yana herhangi bir kulüpte görev almadı.

Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile kimdir, nereli ve kaç yaşında? Pasquale Sensibile hangi takımlarda çalıştı?