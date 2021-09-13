SON DAKİKA! Gazeteci Tansel Semerci'den acı haber: Koronavirüse yenik düştü!

Son dakika! Koronavirüs aşısı olmadığı bilinen Gazeteci Tansel Semerci, 51 yaşında koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.

1990 İletişim Fakültesi mezunu Tansel Semerci 51 yaşında Covid nedeniyle hayatını kaybetti. Semerci'nin yakın arkadaşı gazeteci Oya Armutçu gözyaşlarıyla acı olayı anlatırken, ''Ne yazık ki aşı olmaya ikna edemedik. Çok da dikkatliydi ama virüsü kapmış bir kere, kurtaramadık'' dedi.

Tansel Semerci Nokta Dergisi, Sabah gazetesi, Pankobirlik ve ABB Basın'da çalıştıktan sonra yakın zamanda emekli olmuştu. Semerci bugün Gölbaşı Asri Mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: Medyaradar

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