Son dakika | Gençlerbirliği'nde 4 koronavirüs vakası
Son dakika haberi... Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi Gençlerbirliğinde 4 isimde pozitif vakaya rastlandığını açıklandı.
Son dakika haberi... Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi Gençlerbirliği'nde 4 isimde pozitif vakaya rastlandığını açıklandı.
Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada 2 futbolcu, 1 antrenör ve 1 kulüp personelinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"D.G. Sivasspor karşılaşması öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 2 futbolcu, 1 antrenör ve 1 kulüp personelinin test sonuçları pozitif çıkmıştır.
İlgili futbolcular, antrenör ve kulüp personeli için tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır."
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