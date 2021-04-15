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Son dakika | Gençlerbirliği'nde 4 koronavirüs vakası

Son dakika haberi... Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi Gençlerbirliğinde 4 isimde pozitif vakaya rastlandığını açıklandı.

Son dakika | Gençlerbirliği'nde 4 koronavirüs vakası

Son dakika haberi... Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi Gençlerbirliği'nde 4 isimde pozitif vakaya rastlandığını açıklandı.

Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada 2 futbolcu, 1 antrenör ve 1 kulüp personelinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"D.G. Sivasspor karşılaşması öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 2 futbolcu, 1 antrenör ve 1 kulüp personelinin test sonuçları pozitif çıkmıştır.

İlgili futbolcular, antrenör ve kulüp personeli için tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır."

Galatasaray'dan 'prim' açıklaması!

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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