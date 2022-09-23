Son dakika | Giresun Espiye'de katliam! Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı: 3 kişiyi öldürdü, intihar girişiminde bulundu

Son dakika | Giresun'un Espiye ilçesinde Nuri Çamur isimli kişi dehşet saçtı. Çamur, boşanma aşamasında olduğu eşi Dilek Çamur, baldızı Ayşe Kılıç ve kayınbiraderinin eşi Damla Çubukçu silahla vurarak öldürdü, aynı tabancayla intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Edinilen bilgilere göre olay, Espiye ilçesi Merkez Mahallesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Nuri Çamur isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Dilek Çamur, baldızı Ayşe Kılıç ve kayınbiraderinin eşi Damla Çubukçu'yu bilinmeyen bir nedenle silahla vurdu. Çamur, olayın ardından intihar teşebbüsünde bulundu.

Son dakika | Giresun Espiye'de katliam! Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı: 3 kişiyi öldürdü, intihar girişiminde bulundu

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Dilek Çamur, Ayşe Kılıç ve Damla Çubukçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Nuri Çamur ise ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Son dakika | Giresun Espiye'de katliam! Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı: 3 kişiyi öldürdü, intihar girişiminde bulundu

İlgili Haberler
NASA yeni çalışmasını duyurdu! Olası bir astreoid çarpışması durumundan kurtulmak için, Dünya'yı kurtarma senaryosunu gerçekleştirecek!
NASA yeni çalışmasını duyurdu! Olası bir astreoid çarpışması durumundan kurtulmak için, Dünya'yı kurtarma senaryosunu gerçekleştirecek!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Onun derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Onun derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz"
Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor 2022? Pastırma yazı nedir, ne zaman olur?
Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor 2022? Pastırma yazı nedir, ne zaman olur?
Şanlıurfa Siverek'te acı olay! Üzerine kaya düşen 12 yaşındaki Mehmet Sinan Yaygın hayatını kaybetti
Şanlıurfa Siverek'te acı olay! Üzerine kaya düşen 12 yaşındaki Mehmet Sinan Yaygın hayatını kaybetti
İSKİ su kesintisi İstanbul 23 Eylül 2022 Cuma | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
İSKİ su kesintisi İstanbul 23 Eylül 2022 Cuma | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
Son Haberler
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Kırşehir'de 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Kırşehir'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Geçmiş dönemde terör faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 7 IŞİD şüphelisi operasyonla gözaltına alındı!
Geçmiş dönemde terör faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 7 IŞİD şüphelisi operasyonla gözaltına alındı!
Çok Okunanlar
İstanbul'da ortalığı birbirine katıp 3 kişiyi öldürmüştü! Güven Güler tutuklandı!
İstanbul'da ortalığı birbirine katıp 3 kişiyi öldürmüştü! Güven Güler tutuklandı!
Üsküdar'da İETT otobüsleri birbirine girdi! Çok sayıda yolcu durakta mahsur kaldı!
Üsküdar'da İETT otobüsleri birbirine girdi! Çok sayıda yolcu durakta mahsur kaldı!
Yorumlananlar