Son dakika | Giresun Espiye'de katliam! Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı: 3 kişiyi öldürdü, intihar girişiminde bulundu

Edinilen bilgilere göre olay, Espiye ilçesi Merkez Mahallesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Nuri Çamur isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Dilek Çamur, baldızı Ayşe Kılıç ve kayınbiraderinin eşi Damla Çubukçu'yu bilinmeyen bir nedenle silahla vurdu. Çamur, olayın ardından intihar teşebbüsünde bulundu.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Dilek Çamur, Ayşe Kılıç ve Damla Çubukçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Nuri Çamur ise ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.