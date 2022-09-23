NASA yeni çalışmasını duyurdu! Olası bir astreoid çarpışması durumundan kurtulmak için, Dünya'yı kurtarma senaryosunu gerçekleştirecek!

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya ile bir astreoidin çarpışması sonrası yaşanacak felaketten kurtulmak için bir çalışma başlattığını duyurdu.

İrem Yıldız
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NASA yeni çalışmasını duyurdu! Olası bir astreoid çarpışması durumundan kurtulmak için, Dünya'yı kurtarma senaryosunu gerçekleştirecek!

TRT'de yer alan habere göre Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'nın gelecekte herhangi bir astreoid ile çarpışabileceği ihtimaline karşı DART isimli bir çalışma başlattı. Bu çalışma göre olası bir astreoid çarpışması senaryosu oluşturularak, pazartesi deney yapılacağını duyurdu.

NASA yeni çalışmasını duyurdu! Olası bir astreoid çarpışması durumundan kurtulmak için, Dünya'yı kurtarma senaryosunu gerçekleştirecek!

HAFTALAR SÜREBİLİR

Çift Asteroit Yönlendirme Testi adı verilen ve pazartesi başlayacak olan çalışma kapsamında Dimorphos isimli astreoidin, uzay aracının enerjisini kullanarak yörünge değiştirmesi hedefleniyor.

Belki de haftalar sürecek olan o anlar, kameralar ve teleskoplarla naklen izlenecek.

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