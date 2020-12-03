Son dakika haberi |Eski Bakan Nevzat Ayaz hayatını kaybetti

Siyaset dünyasının tanınmış simalarından olan birçok ilde valilik görevi yapmış ve çeşitli bakanlıklarda görev almış Nevzat Ayaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti.

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Candan, Ayaz'ın vefatına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada,"22 Kasım'da hastanemize getirilerek septik şok tablosu ile genel yoğun bakıma alınan hastamız tüm müdahalelere rağmen bu sabah 06.33'te hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Nevzat Ayaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Nevzat Ayaz öldü mü?