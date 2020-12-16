Son dakika haberi... Eski bakanlardan Atilla Sav hayatını kaybetti

Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma Bakanlığı görevlerinde bulunmuş Ömer Atila Sav, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde 89 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığı, Birliğin kurucu genel sekreteri ve eski başkanlarından Atila Sav'ın vefatını başsağlığı mesajıyla duyurdu.

Mesajda, "TBB kurucu genel sekreteri, 1980-1983 dönemi Başkanı, hukuk devleti idealinin yılmaz savunucusu, ömrünü avukatlık mesleğinin gelişmesine adamış, çok yönlü kişiliğiyle ülkemizin her alanda çağdaş uygarlık düzeyinin de üzerine çıkması için mücadele etmiş mümtaz insan Avukat Atila Sav'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.

Eski Bakan Atilla Sav kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü?