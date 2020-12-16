Ünlü oyuncu Sharon Stone'dan Mevlana paylaşımı!Çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları 16 Aralık 2020 Pazartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç Sorgulama ekranıŞans Topu çekiliş sonuçları 16 Aralık 2020 | Milli Piyango İdaresiTürkiye'ye temsilci atayacağını duyurdu! Google'a reklam yasağı uygulanmayacakBioNTech'den Çin'e 100 milyon doz koronavirüs aşısıFatih'te gündüz vakti hırsızlık şoku! İki şahıs kadını spreyle bayıltıp, evdeki altınları çaldıDünya Hayvan Sağlığı Örgütü isimlerini açıkladı! Hangi hayvanlar koronavirüs bulaştırıyor?Son dakika |Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı gündemiyle olağanüstü toplandıEski Bakan Atilla Sav kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü?Son dakika haberi... Eski bakanlardan Atilla Sav hayatını kaybetti
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Son dakika haberi... Eski bakanlardan Atilla Sav hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Eski bakanlardan Atilla Sav hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Eski bakanlardan Atilla Sav, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Son dakika haberi... Eski bakanlardan Atilla Sav hayatını kaybetti

Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma Bakanlığı görevlerinde bulunmuş Ömer Atila Sav, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde 89 yaşında hayatını kaybetti. 

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığı, Birliğin kurucu genel sekreteri ve eski başkanlarından Atila Sav'ın vefatını başsağlığı mesajıyla duyurdu. 

Mesajda, "TBB kurucu genel sekreteri, 1980-1983 dönemi Başkanı, hukuk devleti idealinin yılmaz savunucusu, ömrünü avukatlık mesleğinin gelişmesine adamış, çok yönlü kişiliğiyle ülkemizin her alanda çağdaş uygarlık düzeyinin de üzerine çıkması için mücadele etmiş mümtaz insan Avukat Atila Sav'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.

Eski Bakan Atilla Sav kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü?Eski Bakan Atilla Sav kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü?

 

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT