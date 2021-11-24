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  3. Son dakika | Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yeni üyesi belli oldu!

Son dakika | Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yeni üyesi belli oldu!

Son dakika haberi... Hakimler ve Savcılar Kurulunda boşalan üyelik için Havvanur Yurtsever seçildi.

Son dakika | Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yeni üyesi belli oldu!

Son dakika haberi... Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Hakim ve Savcılar Kurulunda boş bulunan bir üyelik için oylama gerçekleştirildi. Birinci turda seçilmek için 400 oy arandı. Oylamanın birinci turunda 348 milletvekili oy kullandı. Timur Borahan 7 oy, Mustafa Halit Çelik 5 oy, Havvanur Yurtsever 323 oy aldı. 2 oy boş ve 11 oy geçersiz kullanıldı.

Ardından ikinci tur oylamaya geçildi. İkinci turda seçilebilmek için 360 oy alınması gerekiyordu. Timur Borahan 14 oy, Mustafa Halit Çelik 5 oy, Havvanur Yurtsever 327 oy aldı. 2 oy boş ve 9 oy geçersiz kullanıldı.

En çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüne göre seçim yapıldı. Buna göre Havvanur Yurtsever, Hakim ve Savcılar kurulu üyeliğine seçildi.

Son dakika | Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yeni üyesi belli oldu!

HAVVANUR YURTSEVER KİMDİR?

Havvanur Yurtsever 08 Ekim 1972 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Evli ve üç çocuk annesi olan Yurtsever hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Havvanur Yurtsever kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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