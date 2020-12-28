Son dakika... Hakkari'de çığ altında kalan askerden acı haber

Son dakika haberi... Hakkari Şemdinli ilçesindeki Mirgesav Üs Bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yol açma çalışması yapan askeri iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu 2 asker çığ altında kalmıştı. Olay yerine bölgede bulunan hudut birlikleri, Hakkari JAK Timi ve AFAD personeli hızla intikal etmişti. Çalışmalar sonucunda 26 Aralık Cumartesi günü saat 20.30’da bir asker ağır yaralı olarak kurtarılmış ve Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDAN ACI HABER

Çığ altında kalan ikinci askerimizden de cansız bedeninin bulunması ile şehit sayısı 2'ye yükseldi

MSB'den acı haber! 1 asker çığ düşmesi sonucu şehit oldu