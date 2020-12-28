Yılbaşı bileti fiyatları ne kadar? Milli piyango bilet fiyatları tam, yarım çeyrek biletler kaç TL?Bursaspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar? Yeni yıl hindi fiyatları 2020Yılbaşında kuruyemiş yemek günah mı? Yılbaşına çerez yemek günah mı?Media Markt yılbaşı indirimi 2021! Media Markt yılbaşı indirimi ne zaman?Yılbaşında sokağa çıkılabilir mi? Sokağa çıkmak serbest mi? Sokağa çıkma cezası ne kadar?Kuruyemişçiler kaçta açılıyor, yılbaşında kaçta kapanıyor? Kuruyemişçi çalışma saatleri28 Aralık ŞOK aktüel 2020 kataloğu | Yılbaşına özel hafta sonu fırsatlarını kaçırmayın!Doya Doya Moda yeni jüri üyesi kim? Kemal Doğulu'nun yerine kim gelecek? Neden Ayrıldı?1 Ocak resmi tatil mi? 1 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Yarım gün mü olacak?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika... Hakkari'de çığ altında kalan askerden acı haber

Son dakika... Hakkari'de çığ altında kalan askerden acı haber

Son dakika haberi... Hakkari Şemdinli ilçesinde, çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşılması sonucu şehit sayısı 2'ye yükseldi.

Son dakika... Hakkari'de çığ altında kalan askerden acı haber

Son dakika haberi... Hakkari Şemdinli ilçesindeki Mirgesav Üs Bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yol açma çalışması yapan askeri iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu 2 asker çığ altında kalmıştı. Olay yerine bölgede bulunan hudut birlikleri, Hakkari JAK Timi ve AFAD personeli hızla intikal etmişti. Çalışmalar sonucunda 26 Aralık Cumartesi günü saat 20.30’da bir asker ağır yaralı olarak kurtarılmış ve Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu. 

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDAN ACI HABER

Çığ altında kalan ikinci askerimizden de cansız bedeninin bulunması ile şehit sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika... Hakkari'de çığ altında kalan askerden acı haberSon dakika... Hakkari'de çığ altında kalan askerden acı haber

 

MSB'den acı haber! 1 asker çığ düşmesi sonucu şehit olduMSB'den acı haber! 1 asker çığ düşmesi sonucu şehit oldu

 

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT