Son dakika… Hatay Valisi: 33 asker şehit oldu
Suriye'nin İdlib kentinden kahreden haberler peş peşe geliyor. Devlet Başkanı Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin Serakib'in güneybatısında Türk askerine yönelik saldırısında 33 Mehmetçik şehit düştü, 32 askerimiz yaralandı.
İdlib’deki gelişmelere ilişkin Türkiye’yi Hatay Valisi Rahmi Doğan bilgilendirdi. Hatay Valiliği’nden yapılan ilk açıklamada dokuz askerimizin hayatını kaybettiği belirtildi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, gece boyunca gazetecilerin karşısına geçti. Vali Doğan, ikinci açıklamasında şehit sayısının 22’ye yükseldiğini duyurdu, üçüncü açıklamasında ise 29’a çıktığını duyurdu.
Rahmi Doğan sabaha karşı 3.55 gibi yüreklerimizi dağlayan açıklamasıyla şehit sayımızın 33’e yükseldiğini, yaralı 32 Mehmetçiğin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.
Suriye ordusunun İdlib’in güneyine yönelik saldırıları, Türkiye’nin Astana görüşmeleri kapsamında kurduğu gözlem noktalarının kuşatma altında kalmasına yol açmıştı
Bunun üzerine harekete geçen Ankara yönetimi, bölgeye takviye güçler göndermeye başladı. Bölgede gözlem noktalarına giden Türk Silahlı Kuvvetleri konvoylarına saldırılar düzenlenmişti.
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